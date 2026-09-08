El conductor de un vehículo protagonizó un increíble episodio al chocar contra un paredón, destruir parte del rodado y aun así, darse a la fuga del lugar.

El episodio se registró en la noche del pasado sábado a la altura de la Ruta 8 y su intersección con la calle Viamonte.

En esa esquina, frente a una estación de servicio, está emplazada una Iglesia cuyo perímetro cuenta con un cerco premoldeado de material.

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Según consignaron integrantes del templo a Pilar de Todos, eran pasadas las 23 horas cuando un auto que transitaba por la Ruta con sentido a José C. Paz aceleró en la traza, se despistó y tras derribar el muro se incrustó dentro del predio.

Sin embargo, pese a las roturas que el golpe provocó en el vehículo, el conductor accionó la marcha atrás y huyó del lugar.

Toda la secuencia quedó grabada por las cámaras de vigilancia con las que cuenta la Iglesia y a las que tuvo acceso Pilar de Todos. (VER VIDEO AL PIE DE LA NOTA)

Desde el espacio religioso manifestaron su preocupación ya que hasta hacía pocos minutos, el sitio estaba colmado de fieles, incluso muchos niños. “Pudo haber sido una tragedia”, subrayaron desde el lugar al tiempo que mencionaron que ya es la tercera vez que vehículos chocan contra el muro.

Agregaron que en esa zona, donde la ruta hace una curva, los autos suelen transitar a altas velocidades.

Por el momento, no han podido identificar al dueño del auto que les provocó los daños en el paredón.