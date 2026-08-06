En medio de la lluvia torrencial que se desató este jueves, un rayo cayó en un barrio cerrado y provocó el incendio en una casa.

Todo sucedió en horas de la madrugada en una vivienda del barrio cerrado La Calesa, dentro del complejo de Pilará.

Tras la descarga natural de electricidad, se inició un foco ígneo en el techo de la residencia extendiéndose parcialmente. Las llamas fueron advertidas por el personal de seguridad del complejo que de inmediato dieron aviso al sistema de emergencias 911.

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Así, se desplazaron hasta el lugar un móvil de la Policía de Prevención Local de Pilar y Bomberos Voluntarios de Pilar que controlaron la situación evitando que el fuego se propagara aún más.

También se hizo presente personal de la Guarda Urbana para colaborar con el operativo desplegado en el barrio.

Personal que se desplegó en el lugar constató que el incendio se originó como consecuencia del impacto de un rayo.

El hecho no dejó víctimas ni personas heridas.

