Un hombre fue detenido acusado de haber cometido robos a mano armada en supermercados de propietarios chinos en distintas localidades de Pilar. La aprehensión fue concretada tras una investigación llevada adelante por la SUB DDI Pilar, que permitió vincularlo con al menos dos hechos delictivos ocurridos en junio de 2025.

El primero de los robos investigados se produjo el 20 de junio de 2025, en un supermercado llamado “La Familia” ubicado en la calle Cattaneo de la localidad de Manuel Alberti. Según la denuncia, el acusado ingresó al comercio mientras la víctima se encontraba trabajando y, mediante amenazas con un arma de fuego, exigió la recaudación del día. Durante el asalto, el sujeto exhibió además un arma larga del tipo ametralladora, señalaron fuentes del caso a Pilar de Todos. Todos los movimientos quedaron registrados en las cámaras de seguridad del lugar.

Puede interesarte

Dos hechos en supermercados del distrito

El segundo hecho ocurrió tres días después, el 23 de junio, en otro supermercado de la calle Oliden, esta vez en la localidad de Del Viso. En esa oportunidad, tres delincuentes armados ingresaron al comercio y sustrajeron una suma cercana a los 700 mil pesos, tras intimidar al comerciante que se encontraba atendiendo el local. También quedaron grabados.

A partir de ambos episodios, personal policial inició una serie de tareas investigativas, que incluyeron el relevamiento de cámaras de seguridad, trabajos de campo y entrevistas con las víctimas. De ese análisis surgieron imágenes que permitieron identificar al principal sospechoso, así como reconstruir parte de su recorrido posterior a uno de los robos. Además, una de las víctimas aseguró haber reconocido a uno de los malvivientes.

Cayó un acusado de robar supermercados chinos a mano armada en Pilarhttps://t.co/oQay65CLcN pic.twitter.com/d5wM3GrHhc — Pilar de Todos (@PilarDeTodos) February 25, 2026

Investigación y detención

Con el avance de la causa, los investigadores lograron determinar posibles domicilios vinculados al acusado y montaron un operativo de vigilancia en la localidad de Tortuguitas, partido de Malvinas Argentinas. Fue en ese marco que, en inmediaciones de calles Juan Bautista Ambrosetti, entre Esteban Gómez y Beaucheff, el sospechoso fue localizado y detenido.

Durante el procedimiento, el imputado ofreció resistencia, aunque finalmente fue reducido por el personal policial. En su poder se secuestraron elementos de interés para la causa, que quedaron a disposición de la Justicia.

Tras la detención, se dio intervención a la UFI N° 1 de Pilar, a cargo de Raúl Casal, que avaló lo actuado y dispuso el traslado del detenido a sede judicial para prestar declaración indagatoria, en el marco de una causa caratulada como “Robo agravado”. La investigación continúa, ya que uno de los presuntos cómplices permanece sindicado pero no detenido.