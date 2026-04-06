Un hombre de 31 años fue detenido en las últimas horas acusado de haber cometido un abuso sexual contra una menor en 2013 y de permanecer prófugo de la Justicia durante más de una década.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la DDI Zárate-Campana, en el marco de una investigación que permitió reconstruir los movimientos del sospechoso y establecer un patrón de conducta que resultó clave para su localización.

La detención se concretó el domingo al mediodía en inmediaciones de la Ruta 25 y la colectora de Panamericana, en Escobar, cuando el acusado fue interceptado al salir de un comercio mayorista. El operativo había sido previamente planificado en base a tareas de inteligencia.

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Seguimiento en Villa Rosa

De acuerdo a la investigación, uno de los puntos determinantes fue la identificación de una vivienda en el barrio Ferrum, en la localidad de Villa Rosa, donde el hombre solía permanecer durante los fines de semana.

A partir de esa información, los investigadores profundizaron el seguimiento y lograron detectar otros hábitos del sospechoso, entre ellos la realización frecuente de compras en un mayorista de la zona. Ese dato permitió montar el operativo que finalmente derivó en su captura.

Prófugo desde 2013

El hombre era buscado desde 2013 por un hecho ocurrido en el partido de San Martín, donde está acusado de haber abusado sexualmente de una menor de 14 años. En ese momento, el imputado tenía 18.

Durante todos estos años, había logrado mantenerse fuera del alcance de la Justicia, hasta que el avance de la causa y el trabajo de análisis de datos e inteligencia criminal permitieron dar con su paradero.

Tras su detención, el acusado quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N°14 de San Martín, que interviene en la causa y continúa con las actuaciones correspondientes.