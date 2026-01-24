Cuatro personas —dos hombres y dos mujeres— fueron detenidas en Pilar en el marco de una investigación por estafas cometidas mediante engaños telefónicos y digitales, con una modalidad coordinada desde el interior de una unidad carcelaria. Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad recuperaron dólares sustraídos a las víctimas y secuestraron un vehículo con numeración adulterada.

La causa se inició a partir de denuncias realizadas por dos comerciantes de la zona. En uno de los hechos, un hombre denunció el hackeo de su teléfono celular y su cuenta de Whatsapp, mientras que en otro caso un comerciante fue inducido mediante ardides y engaños a entregar 4.500 dólares estadounidenses, maniobra vinculada a la primera estafa.

Una vez hackeada la cuenta de la app de mensajería de la primera víctima, los delincuentes se hicieron pasar por esta y se contactaron con otro comerciante, a quien le dijeron que necesitaban comprar dólares.

Fue así que la segunda víctima, creyendo que se enviaba mensajes con el comerciante real, aceptó que una moto pase con una persona a retirar los dólares, al tiempo que se comprometió a transferirle los pesos, algo que lógicamente nunca ocurrió, señalaron fuentes del caso a Pilar de Todos.

Además, las tareas investigativas permitieron establecer que la organización operaba con roles definidos. Desde el interior de una unidad penal se impartían las directivas para concretar las maniobras, mientras que los integrantes que se encontraban en libertad se encargaban de ejecutar los cobros y trasladarse a los puntos acordados.

Operativo y detenciones

A partir de tareas encubiertas y de campo, personal de la Sub DDI Pilar detectó que uno de los involucrados regresaría a la zona para intentar concretar una nueva estafa. Con esa información, se montó un operativo conjunto con intervención de la Estación de Seguridad Pilar, la Comisaría Pilar 8ª y el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad local.

El primer procedimiento se concretó en el barrio Pilar centro, en inmediaciones de Beato Jansen y las calles México y Paraguay, donde fue interceptado un hombre de 21 años, señalado como uno de los autores materiales. De acuerdo a la investigación, ya había participado del cobro previo del dinero y se movilizaba en un motovehículo junto a otro individuo.

En forma paralela, se implementó un operativo cerrojo que permitió interceptar un automóvil en el que se desplazaban otras tres personas —un hombre de 31 años y dos mujeres de 39 y 25 años— en la zona de Tucumán y las calles Víctor Vergani y Chacabuco, también en Pilar. Durante la requisa del rodado, los efectivos incautaron 4.300 dólares, suma que posteriormente se determinó correspondía al dinero sustraído momentos antes a una de las víctimas.

Al inspeccionar el vehículo, se constató que presentaba una irregularidad en la numeración de chasis, lo que impedía establecer su procedencia, configurando una presunta infracción al Artículo 289 del Código Penal, por supresión o adulteración de numeración registral.

Por disposición de la fiscalía interviniente, a cargo de Raúl Casal, se ordenó la aprehensión de urgencia de los cuatro imputados, el secuestro del vehículo y la restitución del dinero recuperado a la víctima. Los detenidos fueron trasladados a sede fiscal para prestar declaración en primera audiencia.

La Sub DDI Pilar continúa con las tareas investigativas para dar con un quinto involucrado, presuntamente vinculado a la coordinación de las maniobras desde el ámbito carcelario, no descartándose nuevas diligencias en el marco de la causa.