Un hombre de 39 años fue detenido en la localidad de Luis Lagomarsino de Pilar, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante contra una joven de 22 años.

El sospechoso se encontraba prófugo desde enero de 2025, fecha en la que se produjo el hecho investigado.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Pilar 7ª en la intersección de las calles Ravignani y Chutro, en el barrio Salas. Según informaron fuentes policiales, el individuo adoptó una actitud sospechosa al advertir la presencia de los agentes e intentó alejarse del lugar, lo que motivó su identificación.

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Al verificar sus datos en el sistema informático, los uniformados constataron que sobre el hombre pesaba un pedido de captura activo, dispuesto por el Juzgado de Garantías N°6 de Pilar, a cargo del juez Nicolás Ceballos, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Género.

El acusado, domiciliado en la localidad de Manuel Alberti, intentó resistirse al momento de ser detenido. Durante el operativo, además, se le secuestró un teléfono celular que será peritado, ya que podría aportar elementos relevantes para la causa.

La investigación está a cargo de la fiscal de Género de Pilar, Marcela Semería, y se encuentra caratulada como “abuso sexual gravemente ultrajante”.