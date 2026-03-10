Un hombre que registraba tres pedidos de captura activos fue detenido por la Policía durante un patrullaje preventivo realizado en Pilar.

El procedimiento se realizó por parte de personal del Comando de Patrullas en la intersección de Ramón Pacheco y San Blas, de Derqui, donde efectivos identificaron al sospechoso durante un patrullaje preventivo.

Al identificarlo y verificar sus datos personales a través del sistema informático policial, se constató que era buscado por la Justicia en varias causas penales.

Tras confirmarse la situación judicial del sospechoso, los uniformados procedieron a su aprehensión en el lugar y lo trasladaron para continuar con las actuaciones correspondientes.

Tenía tres pedidos de captura activos

De acuerdo a la información oficial a la que tuvo acceso Pilar de Todos, el hombre registraba tres pedidos de captura activos emitidos por distintos tribunales de la provincia de Buenos Aires.

Uno de ellos correspondía a una causa por privación ilegítima de la libertad, con intervención de la UFI N° 4 de Moreno, solicitada el 18 de agosto de 2017.

El segundo requerimiento había sido emitido por el Tribunal Criminal N° 7 de San Isidro, el 11 de agosto de 2025, en una causa por portación ilegal de arma de fuego de uso civil y resistencia a la autoridad.

En tanto, el tercer pedido judicial estaba vinculado a una causa por robo agravado, con intervención del Tribunal Criminal N° 6, la UFI N° 20 y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial San Martín, con fecha 12 de octubre de 2017.

Tras su detención, el imputado fue trasladado para la realización del precario médico y posteriormente derivado a una dependencia policial, donde quedó a disposición de la UFI N° 3 de Pilar, que interviene en las actuaciones.