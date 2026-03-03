La Policía Federal Argentina concretó la extradición desde España de un ciudadano argentino acusado del delito de robo agravado. El procedimiento se desarrolló a partir de un pedido de captura internacional y fue posible gracias a un trabajo coordinado con Interpol y fuerzas de seguridad europeas.

El acusado, de 36 años, se encontraba prófugo desde hacía varios años y era buscado por su presunta participación en una salidera bancaria en la que resultó herida la víctima. Ante la imposibilidad de dar con su paradero en el país, la Justicia dispuso su localización a nivel internacional.

La investigación quedó a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal Argentina, que gestionó la emisión de una Notificación Roja de Interpol. A partir del análisis de registros migratorios, se estableció que el sospechoso había salido del país y continuado su recorrido por distintos destinos internacionales.

En ese marco, se confirmó que el imputado había pasado por Brasil y luego por Francia, lo que activó los mecanismos de cooperación previstos en el Acuerdo de Schengen. Finalmente, a través de la Oficina Central Nacional de Interpol en Madrid, se logró determinar que el prófugo se encontraba en el Reino de España, donde fue localizado y detenido por las fuerzas de seguridad de ese país.

La salidera

El hecho que dio origen a la causa ocurrió en septiembre de 2016, donde la víctima, un empleado de una avícola, se preparaba para depositar unos siete millones de pesos en la sucursal del Banco Provincia de General Rodríguez.

Antes de que pudiera ingresar a la entidad bancaria, fue interceptado por los delincuentes, recibió un disparo que le provocó una herida en una pierna y le sustrajeron el dinero, tras lo cual los agresores se dieron a la fuga.

Una vez autorizada la extradición por la Justicia española, una comisión de la Policía Federal Argentina viajó a ese país para asumir la custodia del detenido y concretar su traslado al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El acusado quedó a disposición del tribunal interviniente, donde deberá responder por los delitos imputados en territorio argentino.