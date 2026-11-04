La Justicia aún espera el informe de Gendarmería sobre los audios atribuidos al extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo, cuyos resultados habían sido difundidos hace unos días por el Gobierno.

Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el peritaje realizado por la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses aún no fue incorporado en la causa. “Gendarmería todavía no envió el informe”, remarcaron.



Según el comunicado compartido por el Gobierno el pasado viernes, los peritos de la fuerza no pudieron determinar que los audios que dieron comienzo a la causa fueran auténticos, ya que se habrían detectado rasgos compatibles con una regrabación, cortes, discontinuidades e inconsistencias.

Los especialistas no lograron descartar que estos hayan sido manipulados mediante herramientas de inteligencia artificial y tuvieron dificultades para atribuir técnicamente las voces a las personas imputadas en la causa.

Tampoco pudo arribar a una conclusión definitiva sobre su origen, ya que se habría “interrumpido” la cadena de custodia del material antes de la instancia penal.

Puede interesarte

Mientras la Fiscalía espera por los resultados para definir si avanza con nuevas medidas, el abogado de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro, adelantó en Radio Rivadavia que pedirá la nulidad de la causa. “Fue una operación de inteligencia en su contra”, sostuvo.

En diálogo con esta Agencia, señaló que el informe de Gendarmería "está listo", pero que esperan a los peritos de parte que "están trabajando". "Cuando terminen plantearemos la exclusión de la prueba", agregó.

En paralelo, ayer comenzó una nueva ronda de indagatorias en el marco de la causa, que apuntan a establecer el rol que pudieron tener los laboratorios y droguerías investigadas en el presunto esquema de coimas, sobreprecios y desvío de fondos de la ANDIS.

Agencia NA