El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de San Isidro rechazó el pedido de libertad condicional presentado por la defensa de Nicolás Pachelo, condenado a prisión perpetua por el crimen de María Marta García Belsunce, ocurrido el 27 de octubre de 2002 en el country Carmel, en Pilar.

La solicitud había sido impulsada por los abogados del imputado, pero los jueces entendieron que no se encuentran dadas las condiciones legales para acceder al beneficio, en función de la pena impuesta y el estado procesal de la causa.

El abogado de Carlos Carrascosa, Gustavo Hachem, explicó que el planteo “no corresponde” debido al criterio del doble conforme que rige para condenas de máxima pena.

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“Puede pedir la condicional a los 25 años, porque el hecho se produjo con la vigencia del Código Penal anterior; hoy sería a los 35 años”, detalló en declaraciones a la Agencia Noticias Argentinas.

En ese sentido, recordó que la defensa de Pachelo apeló la condena ante la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, por lo que el fallo aún no se encuentra firme. No obstante, consideró que el pedido de condicional carece de viabilidad: “Igualmente lo van a rechazar, no tiene chance”.

Por su parte, Carrascosa calificó el planteo como “absurdo” y “ridículo”, al sostener que el condenado cuenta con una sentencia por un delito de extrema gravedad.

La condena

El 27 de marzo de 2024, la Sala I de la Cámara de Casación bonaerense condenó a Pachelo a prisión perpetua al considerarlo penalmente responsable de los delitos de robo agravado por el uso de arma y homicidio criminis causa agravado por el uso de arma de fuego.

De ese modo, el tribunal revocó la absolución que había recibido en 2022 durante el juicio oral, en el que había sido juzgado por el crimen pero solo había resultado condenado por una serie de robos en barrios cerrados, alguno de ellos de Pilar.

Los jueces de Casación concluyeron que el homicidio de García Belsunce fue cometido por Pachelo “a fin de procurar la impunidad del robo que se estaba desarrollando en el domicilio de los damnificados”.

En febrero de 2025, la misma instancia ratificó la condena al rechazar un recurso presentado por la defensa. Sin embargo, el expediente continúa en trámite ante la Suprema Corte bonaerense, lo que implica que la sentencia todavía no quedó firme.

En este contexto, el intento de acceder a la libertad condicional fue considerado prematuro e improcedente por el tribunal de ejecución, que decidió desestimar el pedido.