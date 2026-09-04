Un hombre fue detenido en la estación de Pilar del Ferrocarril San Martín luego de que un control de identificación revelara que tenía un pedido de captura activo por una causa de robo.

El procedimiento se dio cuando efectivos de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) realizaban tareas preventivas en la zona de la estación ferroviaria. Los uniformados, que patrullaban entre las calles Jujuy y Maipú, observaron al sospechoso vestido con ropa deportiva y notaron una reacción nerviosa al advertir la presencia policial.

Puede interesarte

Un control de rutina que derivó en una detención

Según pudo saber Pilar de Todos, ante esa actitud, los agentes se acercaron y le solicitaron la documentación para identificarlo. Al ingresar sus datos al sistema informático policial, constataron que desde el 11 de mayo pesaba sobre él un pedido de captura activo.

La orden había sido dispuesta por el Juzgado en lo Correccional Nro. 3 de San Isidro, que lo imputó en una causa por robo. Con esa información confirmada, los efectivos procedieron a la aprehensión.

El hombre, oriundo del Partido de José C. Paz y con domicilio en la localidad de Sol y Verde, fue trasladado a la Comisaría 1ra. de Pilar, donde quedó a disposición de la Justicia de San Isidro.