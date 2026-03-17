Agentes de la Guardia Urbana y la Policía de Pilar llevaron adelante un operativo que culminó con la detención de dos sujetos, uno menor y otro mayor de edad, que están acusados de transportar drogas, específicamente casi un kilo de cocaína.

Según detallaron voceros de la Secretaría de Seguridad de la Comuna, los efectivos policiales “notaron actitudes sospechosas y movimiento de pasamanos del dúo de malvivientes”, mientras se encontraban en las cercanías de la Estación Pilar del Ferrocarril San Martín.

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Con esa información, se dio intervención a los agentes de la división A Pie de la Guardia Urbana, quienes recorren la zona de manera permanente, para avanzar en la identificación de los sujetos.

En el lugar, y con la presencia de un testigo, las autoridades requisaron las pertenencias de los involucrados, y hallaron diferentes trozos compactos de clorhidrato de cocaína, los cuales arrojaron un peso total de 967.6 gramos; junto con una balanza de precisión.

Los aprehendidos, un hombre de 22 años y un joven de 16, fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a una dependencia policial.

La causa fue caratulada como Tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización, donde intervienen la Unidad Funcional de Instrucción del Fuero Juvenil, ya que uno de los detenidos era menor de edad, y la UFI especializada en Drogas Ilícitas de Pilar.