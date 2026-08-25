Un insólito episodio se registró en la madrugada de este martes en la Autopista Panamericana cuando varios usuarios captaron a un conductor manejando por la traza principal con el auto totalmente destrozado.

El hecho sucedió en el Ramal Pilar a la altura del Km 35, en la zona de Tortuguitas.

Según se observa en un video que se viralizó en las redes sociales, el vehículo, un Alfa Romeo de color rojo, circulaba con la trompa completamente destruida y el capó levantado por lo que el conductor circulaba con la visión hacia adelante prácticamente bloqueada.

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El vehículo se desplazó durante varios metros por el carril derecho.

En las imágenes también se observa al conductor con la cabeza muy cerca del volante, avanzando en su marcha hacia la zona del peaje.

Hasta el momento, se desconocen más detalles del hecho.



