Caos en la Panamericana hacia Pilar por un choque que dejó un muerto
El siniestro ocurrió a la altura de Don Torcuato, en sentido hacia Pilar.
Un choque sobre la Autopista Panamericana dejó como saldo una persona fallecida tras registrarse una fuerte colisión entre dos automóviles.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 24, en la zona del Puente Bancalari, en sentido hacia el norte.
Producto del siniestro, hay tres carriles que permanecen completamente obstruidos y se registran demoras desde Martínez hacia los ramales Pilar y Escobar.
Agencia NA