Un choque sobre la Autopista Panamericana dejó como saldo una persona fallecida tras registrarse una fuerte colisión entre dos automóviles.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 24, en la zona del Puente Bancalari, en sentido hacia el norte.

Producto del siniestro, hay tres carriles que permanecen completamente obstruidos y se registran demoras desde Martínez hacia los ramales Pilar y Escobar.

Agencia NA