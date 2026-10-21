Un camión volcó este miércoles en el kilómetro 50 del ramal Pilar de la Panamericana, a la altura de las calles Colectora y Chubut, y su conductor sostuvo que el vehículo se había quedado sin frenos.

Una maniobra provocó el vuelco

Se trata de un Ford F700, que era conducido por un hombre de 26 años. Según manifestó, momentos antes circulaba con el camión y constató que no tenía frenos. Al realizar una maniobra, el rodado volcó, señalaron fuentes policiales a Pilar de Todos.

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Personal policial certificó los dichos en el lugar

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, efectivos de la Zona 21 fueron comisionados a la zona por el vuelco de un vehículo. Al arribar, certificaron los dichos del conductor.

El procedimiento fue llevado a cabo por el Comando de Patrullas, al tiempo que una ambulancia de la empresa Acudir se desplazó hasta el lugar, donde se constató, indicaron las fuentes, que no se registraron heridos, sino solo daños materiales.