El cantante derquino de RKT conocido como Callejero Fino continuará detenido en una comisaría de la Policía Bonaerense en marco de la causa en la que se lo investiga por circular en una camioneta sin patente y le hallaran un arma de fuego.

Así lo decidió el fiscal Cosme Iribarren quien este lunes le tomó declaración y definió, además, el agravamiento de la acusación.

Es que inicialmente la investigación estaba calificada como tenencia ilegal de arma de guerra. Pero, el fiscal Iribarren, luego de indagar al cantante modificó la imputación a portación ilegal, que conlleva una pena más dura, con un mínimo de tres años de cárcel ante una posible condena.

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Callejero Fino fue detenido el pasado domingo en la zona de Tigre por la Policía Bonaerense. En el control que le realizaron, los efectivos le hallaron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. Además de circular sin patentes.

Tras declarar frente al fiscal, Callejero Fino debió regresar a su celda para continuar detenido. En su testimonio, el cantante negó que el arma fuera suya.

Al momento de su detención, Callejero Fino se trasladaba hacia el cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, J Rei.

Por su parte, la productora Wesaisons, vinculada al cantante y a otras figuras de géneros urbanos, publicó un comunicado en su perfil de Instagram donde aseguraron que se encuentra “atendiendo un requerimiento formal y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”.

