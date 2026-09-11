El cantante de RKT y vecino de la localidad de Presidente Derqui, Callejero Fino, deberá seguir detenido en la causa que lo investiga por portación ilegal de arma al tiempo que se ordenó la liberación de su primo.

Así lo decidió el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la causa tras reconstruir qué hizo el músico 48 horas antes de su arresto. En ese marco concluyó que la pistola calibre .40 marca Glock hallada en la camioneta era del músico y no de su familiar.

Según publicó el portal Infobae, durante esta semana, la Justicia de San Isidro realizó distintas medidas de prueba que complicaron al cantante y despejaron dudas sobre la responsabilidad de su familiar en el hecho.

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Es que las autoridades averiguaron quién había utilizado la Volkswagen Amarok V6 sin patente interceptada en un control vehicular en Villa La Ñata, Tigre, durante el fin de semana del 30 de agosto, cuando ocurrieron los arrestos.

El dato era relevante porque Callejero Fino había asegurado la camioneta la manejaban varias personas y que por eso no sabía que había un arma adentro.

Sin embargo, el fiscal reconstruyó que fue el propio Callejero Fino quién la manejó durante 48 horas previas a su detención.

Incluso reconstruyeron los sitios por los que se movió el artista: manejó hasta el Movistar Arena para ir a un recital y luego se movió por las zonas de Pilar y Tigre.

El día de su detención, iba al cumpleaños de J Rei, el novio de María Becerra, que iba a tener lugar en una quinta de la zona.

Con esos datos, la Justicia decidió liberar al familiar y reformular la imputación contra Callejero Fino, ya que ahora está acusado de manera individual.

Amenazas

En tanto la nueva defensa de Callejero, encabezada por el abogado Diego Storto, sostuvo que el artista portaba el arma debido a amenazas de muerte que habrían recibido él y su hijo.

Ese fue el eje de la declaración que el cantante prestó ante los fiscales este viernes.

“Él está bien y entero, además de confiado y expectante. Estamos confiados de que pronto va a recuperar la libertad. Va a contar que está siendo amenazado; lo hará con pruebas, testimonios”, expresó Storto antes de ingresar a la Fiscalía.

El referente del género RKT fue capturado en el cruce de Italia y Ruta 27, en la zona de Villa La Ñata, mientras circulaba con una Volkswagen Amarok V6 sin patentes.

Tras notar la falta de chapas en la camioneta, personal de la Comisaría 4° de Benavidez de la Policía Bonaerense -que depende de la Superintendencia AMBA Norte I, a cargo del comisario general Lucas Borge- le cortó el paso. En una requisa, además, le hallaron la pistola Glock con la numeración limada por lo que en ese momento se decidió su detención.

Callejero Fino permanece alojado en una celda de la Comisaría 4.ª de Benavidez, Tigre.