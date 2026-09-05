El cantante de RKT Simón Natanael Alvarenga, conocido popularmente como Callejero Fino, deberá continuar detenido en el marco de la causa que lo investiga por el delito de portación ilegal de arma y suspensión de la numeración registral, luego de que la Justicia volviera a negarle la excarcelación.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que también se rechazó la liberación para el primo del intérprete, Steven Joel Rocca, de 27 años, por lo que ambos permanecerán alojados en la Comisaría 4ᵃ de Benavídez - Tigre.

Puede interesarte

"Era algo lógico", consignaron los voceros de la investigación ante la consulta de NA, tras la decisión de la jueza de Garantías de San Isidro Mariana Schemberger, quien además autorizó el análisis del celular del joven de 31 años.

El caso

El pasado domingo 30 de agosto, Callejero Fino circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente junto a Rocca cuando fueron detenidos durante un control vehicular llevado a cabo por la Patrulla Municipal de Tigre, en un recorrido preventivo en calle Italia y Ruta 27, en Villa La Ñata.

En el operativo, además de la falta de la patente, efectivos policiales descubrieron dentro de la camioneta una pistola Glock calibre .40 con la numeración limada. El músico declaró ante el fiscal Cosme Iribarren y negó ser el dueño de la pistola.

Al momento de su detención, Callejero Fino se trasladaba hacia el cumpleaños del novio de la cantante María Becerra, J Rei.

La pena por portación ilegal de armas es de al menos 3 años y 6 meses, por lo que no es excarcelable.

El cantante ya había sido condenado a seis años de prisión por un robo cuando tenía 20 años. En aquel entonces estuvo cinco meses detenido en un penal y luego cumplió la pena bajo arresto domiciliario.

Con Información de NA