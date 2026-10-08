El cantante de cumbia y exponente del RKT Callejero Fino, comenzó a cumplir prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en un country de Pilar. en el marco de la causa en la que se lo investiga por portación de armas.

El artista, oriundo de la localidad de Presidente Derqui, fue trasladado hacia la urbanización ubicada en La Lonja donde se reencontró con su familia luego de haber permanecido detenido en una dependencia policial desde el pasado 30 de agosto, luego que efectivos de la Policía Bonaerense detectaran que el artista circulaba en una camioneta Volkswagen Amarok sin patente en la zona de Villa La Ñata, partido de Tigre.

En ese mismo procedimiento, los uniformados le hallaron dentro del habitáculo una pistola Glock con la numeración limada.

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Fuentes del caso, confirmaron que Callejero Fino contará con una tobillera electrónica. En las últimas horas, desde el entorno del músico difundieron imágenes del rencuentro con su pequeño hijo.

En otra de las imágenes que salieron a la luz, Jessica, su pareja, publicó un agradecimiento a Diego Storto, el abogado del artista. "Gracias Diego, por el amor que le pones a tu trabajo, la dedicación y por todo, sos un crackkkk", escribió.



Por su parte, Natanael Simón Alvarenga, dialogó con la prensa y confesó "estar tranquilo" con su situación legal: “Estoy confiando en la Justicia y en mi abogado”, aseguró ante las cámaras de DDM (América TV).



Sobre las supuestas amenazas que habría recibido durante su tiempo en prisión, dijo: “Lo que tenía que declarar, ya lo declaré”. Además, se mantuvo cauto al hablar sobre la investigación en curso por el arma con numeración limada que la Policía encontró en su camioneta durante un control de tránsito: “Todo lo que tenga que ver con eso se va a encargar mi abogado”, cerró.