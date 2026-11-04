Diez presuntos narcos que operaban en Pilar y en la zona norte del conurbano fueron detenidos tras 30 allanamientos simultáneos de la Policía Bonaerense en distintos puntos del Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.

En los procedimientos se secuestraron 11 kilos de cocaína, 500 gramos de marihuana, 19 vehículos, armas de fuego y más de $92 millones en efectivo, además de dólares.

Una causa federal con más de 300 efectivos

La investigación se tramita ante el Juzgado Federal de Tres de Febrero, a cargo del juez federal Juan Manuel Culotta, con la Secretaría N° 7, a cargo de Gregorio Rueda. Los diez sospechosos quedaron a disposición de ese tribunal, que investiga presuntas infracciones a la Ley 23.737 de estupefacientes y lavado de activos.

En tanto, consignó Infobae, el operativo de la División Operativa Ejecución de Capturas contó con más de 300 policías y grupos especiales. La investigación había comenzado en marzo de 2026.

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Más de $92 millones, cocaína con sellos de marcas y 19 vehículos

La cocaína estaba fraccionada en siete panes con el sello “Lacoste”, de 7,5 kilos en total, otro con la insignia de Louis Vuitton, de 1,5 kilos, y trozos compactos en piedra por otros dos kilos. También se secuestraron nueve balanzas de precisión.

El dinero incautado asciende a $92.430.200 y US$ 21.550, junto con tres máquinas contadoras de billetes y cuatro cajas fuertes. En cuanto al armamento, hay una pistola Bersa Thunder calibre 9 milímetros con tres cargadores, un revólver calibre 22 y 207 municiones. Los investigadores secuestraron además 29 teléfonos celulares, cinco computadoras portátiles y cuatro pendrives.

Entre los vehículos hay camionetas Ford Ranger y Volkswagen Amarok, además de Jeep Compass, Volkswagen Taos, Toyota Corolla, Peugeot 2008 y Fiat 500.

El presunto líder y su vínculo con la banda de “Mameluco” Villalba

El sospechoso señalado como líder de la organización fue identificado como Martín Alejandro Chamut, de 52 años. Según la investigación, habría mantenido durante más de dos décadas el control de la distribución de cocaína a bandas de la zona norte, entre ellas la de Miguel Ángel “Mameluco” Villalba. Según el expediente, además, habría extendido su actividad a Tigre, San Isidro, Vicente López, Pilar y la Ciudad de Buenos Aires.

Los investigadores sostienen que Chamut continuó operando la organización incluso mientras estuvo preso y que, al recuperar la libertad en abril, volvió a gestionar personalmente las transacciones de mayor volumen, señaló Infobae. Los búnkeres de mayor expendio que habría abastecido estaban en las villas 9 de Julio, El 18, Sarmiento, Pegamil y Loyola.

Chamut contaba con dos hombres de confianza. Uno de ellos es Gustavo Ariel Etchart, de 43 años, señalado como responsable de abastecer la zona norte, que comprende Pilar, Tigre, San Isidro y Vicente López. Por su parte, Facundo Leonardo Romero sería el encargado de proveer más de diez puntos de venta en Villa Corea y varios búnkeres en Villa Hidalgo y Villa Cárcova, todos en San Martín.

Etchart es sospechado además de haber presidido una financiera junto a su sobrina, para el presunto blanqueo de capitales y el cambio de divisas. Otro de los detenidos, mantenía según las escuchas telefónicas vínculos con una banda dedicada a las “entraderas” en la zona norte bonaerense.

En paralelo, la investigación identificó como presunto proveedor de la droga a Ricardo Daniel Pérez, de 40 años, radicado en Pilar y dueño de una agencia en Tres de Febrero.

Financieras, agencias de autos y lavaderos como presuntas pantallas

Siempre de acuerdo a los investigadores, para encubrir el flujo de dinero, la organización habría usado como pantallas comerciales una red de financieras, agencias de autos y lavaderos de vehículos. Además, contaba con cocheras, oficinas y departamentos en San Martín, Nordelta, San Isidro, Vicente López y Pilar, donde almacenarían la droga.

Durante los seguimientos, los investigadores detectaron que los compradores entregaban el dinero en Villa Corea, mientras que el retiro de la cocaína se hacía en Villa Ballester. El traslado se realizaba en bolsos, mochilas y vehículos especialmente acondicionados.

Escuchas, rastreadores y drones

La investigación incluyó análisis de cámaras de vigilancia, rastreadores GPS en varios vehículos, drones en zonas de difícil acceso y la intervención de más de 25 líneas telefónicas, con más de 230 horas de escuchas.

En una de las conversaciones incorporadas al expediente, un interlocutor no identificado por la Justicia planteaba la posibilidad de vender tusi al afirmar: “Ahora estoy viendo con el tusi, que con eso se puede hacer plata, porque esa se está moviendo más que la blanca”, según surge de los audios citados por Infobae.

En otro tramo, el mismo interlocutor hablaba de montos y sostenía que “Es plata grande”, de acuerdo con el mismo expediente.