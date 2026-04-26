Un hombre de 38 años fue detenido en Loma Verde acusado de haber abusado sexualmente de su hija menor de edad.

La investigación se inició el 23 de abril, cuando la madre de la adolescente la llevó a un centro de salud por un malestar físico, en Escobar.

Allí, indicaron fuentes del caso, médicos detectaron un presunto embarazo de aproximadamente tres meses, situación que deberá ser confirmada mediante estudios complementarios.

Fue en ese contexto que la menor relató haber sido víctima de abuso por parte de su progenitor en Maquinista Savio, y señaló que el embarazo sería consecuencia de esos hechos, consignó El Diario de Escobar.

Puede interesarte

Tras la denuncia, intervino la Fiscalía N°10 de Escobar, a cargo del fiscal Gonzalo Ferreiros, junto a otras áreas de investigación y asistencia. La orden de detención fue solicitada y otorgada por la Justicia, concretándose durante la tarde del día siguiente en Loma Verde.

El acusado permanece a disposición judicial. En paralelo, la víctima recibe intervención y acompañamiento de organismos especializados en Niñez, Género y asistencia psicológica, en el marco de una causa caratulada como abuso sexual con acceso carnal agravado.