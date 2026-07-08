Un hombre de 27 años fue detenido en la autopista Panamericana de Pilar luego de protagonizar una persecución policial de varios kilómetros.

El sujeto está señalado como presunto responsable de al menos tres robos cometidos en distintas localidades de Pilar, de acuerdo a fuentes del caso.

En el marco del operativo, los efectivos secuestraron un cargador con diez municiones calibre 9 milímetros, una munición calibre 12, dos barretas, dos pasamontañas y dos pares de guantes hallados dentro del vehículo.

A metros del punto donde terminó la fuga, además, apareció una pistola calibre 9 milímetros con la numeración suprimida junto a diez proyectiles del mismo calibre, que —siempre de acuerdo a las fuentes— el malviviente habría arrojado desde el auto para desprenderse de la evidencia.

Esa reconstrucción fue posible gracias a las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Municipal de Pilar.

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Zigzagueaba en la autopista y no acató la voz de alto

La persecución se originó cuando personal del Destacamento de La Lonja, que cumplía tareas de prevención sobre la Panamericana, advirtió a la altura del kilómetro 46, sentido a Capital, un Renault 19 que circulaba haciendo maniobras peligrosas entre carriles.

Ante la voz de alto, el conductor no se detuvo y aceleró, motivando una persecución que se extendió varios kilómetros hasta el kilómetro 41, donde el rodado fue finalmente interceptado.

En el operativo trabajaron en conjunto el Destacamento de La Lonja, la Policía Vial Panamericana y la División Motorizada Pilar.

Lo relacionan con tres robos previos en la zona

La pesquisa policial estableció además un posible vínculo del aprehendido con tres hechos anteriores. El primero se produjo el 27 de junio en Caamaño y Colectora de Panamericana, con una víctima de 46 años.

El segundo tuvo como escenario El Mirlo al 3300, en La Lonja, y el tercero ocurrió el 1° de julio en Los Aromos al 1900, Presidente Derqui, donde un hombre de 34 años resultó damnificado.

El detenido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción Nº1 de Pilar, en una causa caratulada como "Aprehensión. Secuestro por tenencia ilegal de arma de guerra. Desobediencia".