Un hombre de 39 años fue denunciado por su ex hijastra, hoy de 20 años, por presuntos abusos sexuales que habrían ocurrido durante su infancia, y quedó imputado tras ser interceptado por personal policial en la localidad de Presidente Derqui, en Pilar.

Según la denuncia, los hechos que se le atribuyen habrían tenido lugar dentro domicilios de la familia, en Pilar y José C. Paz, en ausencia de la madre de la víctima, en el período en que ella tenía entre 8 y 13 años, es decir, a lo largo de cinco años.

Puede interesarte

La denuncia fue radicada por la joven el 23 de mayo pasado. En el expediente consta que el denunciado, siempre según el relato de la víctima, le habría ofrecido regalos de manera habitual para evitar ser delatado, consignó Crónica.

Detención

La investigación quedó a cargo de personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) de la zona, que realizó tareas de vigilancia encubierta en el vecindario antes del operativo. El hombre, siempre de acuerdo a las fuentes, trabajaba en el Parque Industrial de Pilar y solía trasladarse en colectivo desde la zona de la Estación Presidente Derqui, sobre la Línea San Martín.

Fue allí donde finalmente resultó interceptado por los investigadores. Tras el procedimiento, quedó a disposición de la Justicia.

La causa, caratulada de manera preventiva como "abuso sexual", está a cargo del doctor Mariano Eduardo Becerra, fiscal de la Unidad Funcional N°14, especializada en delitos sexuales. También interviene el Juzgado de Garantías N°1, a cargo del magistrado Mauro Gastón Capasso.