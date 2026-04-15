Una investigación encabezada por la Sub DDI Pilar permitió avanzar sobre una banda dedicada a cometer estafas virtuales mediante el hackeo de cuentas de WhatsApp, con víctimas en el distrito.

El caso se inició a partir de la denuncia de una vecina de Pilar, quien recibió un mensaje desde la cuenta de una conocida en el que le solicitaban dinero. Confiada en la identidad del remitente, realizó una transferencia de 100 mil pesos a la plataforma Mercado Pago.

Sin embargo, poco después constató que la línea había sido vulnerada y que terceros habían accedido de forma ilegítima a la aplicación.

A partir de ese hecho, los investigadores lograron determinar que se trataba de una estructura delictiva organizada, con roles diferenciados para ejecutar la maniobra.

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Allanamientos y secuestro de dispositivos

En el marco de la causa, que tramita en la UFI N° 3 de Pilar a cargo de Germán Camafreitas, se llevaron a cabo allanamientos en dos puntos clave: una unidad penitenciaria en la localidad de Olmos y un domicilio en Ciudad Evita, partido de La Matanza.

Como resultado de los procedimientos, se logró el secuestro de 14 teléfonos celulares y dos tablets, elementos que serán sometidos a peritajes para profundizar la investigación y determinar el alcance de las maniobras.

Según se informó, uno de los principales implicados ya se encontraba detenido en la unidad carcelaria, desde donde presuntamente participaba en las estafas, mientras que se avanza en las diligencias para lograr la detención de una mujer sindicada como parte de la organización.

Buscan más víctimas

Durante el avance de la causa, los investigadores lograron identificar a una segunda víctima con un modus operandi similar, por lo que no se descarta la existencia de más personas afectadas.

En ese sentido, la fiscalía continúa con las tareas investigativas para establecer la magnitud de la red delictiva, determinar si hubo otros internos involucrados y reunir pruebas que permitan nuevas imputaciones.