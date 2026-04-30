La Policía de la Ciudad desarticuló una organización criminal dedicada a defraudar inversores mediante criptomonedas y sociedades fantasmas. El operativo incluyó 21 allanamientos simultáneos en el Área Metropolitana de Buenos Aires —entre ellos en Moreno, Morón, Merlo, La Matanza y San Isidro— con un saldo contundente: más de 250.000 dólares incautados, ocho imputados y al menos 200 damnificados identificados en todo el país.

Cómo operaba la red

Los investigadores determinaron que la organización, integrada por dos familias, captaba víctimas ofreciéndoles invertir en empresas que cotizaban en la Bolsa y en sociedades fantasmas. Para sostener el engaño desarrollaron una aplicación móvil falsa donde los damnificados podían ver movimientos financieros ficticios de las supuestas inversiones.

Cuando los afectados intentaban recuperar su dinero, los responsables argumentaban que por restricciones administrativas del Banco Central no podían hacer movimientos de fondos —una excusa que les permitía ganar tiempo y seguir captando nuevas víctimas.

La Ruta del Dinero Digital

Uno de los hallazgos centrales fue el circuito de lavado que los investigadores denominaron "Ruta del Dinero Digital": la banda convertía el dinero estafado en criptoactivos y lo reintegraba al sistema formal comprando automóviles e importando electrodomésticos para revender en plataformas online.

La estructura tenía roles definidos. Un integrante se encargaba de crear empresas fantasmas; otros dos montaban inmobiliarias para mover fondos mediante alquileres ficticios; y otros operaban como titulares de agencias de viajes y casas de turismo que funcionaban, en realidad, como cuevas financieras.

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Los operativos en la zona y en Capital

Las 21 diligencias se ejecutaron de forma simultánea. Doce correspondieron a la Ciudad de Buenos Aires, en los barrios de Monserrat, Retiro, Saavedra, Villa Urquiza, Flores, Balvanera y Belgrano. Los nueve restantes se realizaron en la provincia, en Ituzaingó, San Isidro, Merlo, Moreno, Morón, La Matanza y Almirante Brown.

En los procedimientos se secuestraron 172.000 dólares en efectivo, criptoactivos valuados en 80.000 dólares, seis millones de pesos, cheques por cifras millonarias, vehículos, notebooks, celulares, discos rígidos y documentación con registros financieros.

Uno de los imputados fue arrestado durante los allanamientos por registrar un pedido de captura vigente dictado por la Justicia de La Rioja. Los ocho acusados pertenecen a dos familias, según confirmaron fuentes de la investigación.

La causa se originó en 2023 a partir de una denuncia radicada en Puerto Madryn. La víctima había invertido más de $100 millones y, tras un período inicial en que recibió ganancias —maniobra clásica para generar confianza—, el dinero nunca fue devuelto.

Las tareas estuvieron a cargo de la División Delitos Tecnológicos Complejos de la Policía de la Ciudad, articuladas con el fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen y Evidencia Digital de Rawson, Chubut, y con autoridades judiciales de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El número de víctimas —hoy en 200— podría crecer a medida que se procese la documentación y los dispositivos secuestrados.