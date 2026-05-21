Personal del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a un hombre de 38 años con pedido de captura vigente, acusado de haber engañado a al menos siete personas durante 2021 mediante la venta fraudulenta de electrodomésticos.

El operativo se concretó en la localidad de Matheu, partido de Escobar, luego de varios días de vigilancia en la zona.

De acuerdo con lo informado por la fuerza, el imputado simulaba ser empleado de una terminal portuaria para ganarse la confianza de sus víctimas.

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Bajo esa cobertura, les ofrecía heladeras, cocinas, termotanques, lavarropas, consolas de videojuegos, teléfonos celulares de alta gama y notebooks, siempre con importantes descuentos.

El mecanismo se repetía: exigía una seña equivalente a un porcentaje del valor total del producto y luego desaparecía sin entregar la mercadería ni devolver el dinero.

La acumulación de denuncias derivó en la unificación de las causas judiciales en el Juzgado de Garantías N°1 del Departamento Judicial Moreno – General Rodríguez, a cargo de la Dra. Adriana Julián.

Cuando los efectivos se presentaron en su último domicilio conocido, el hombre ya no estaba. Fue entonces cuando la magistrada encomendó su localización a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Las investigaciones revelaron un patrón deliberado de evasión: el acusado mudaba su residencia de forma permanente para no ser encontrado, tanto por las fuerzas de seguridad como por las propias víctimas, que reclamaban la devolución del dinero o la entrega de los bienes prometidos.

El trabajo de inteligencia policial permitió establecer que el hombre se encontraba en un domicilio ubicado en Matheu. Los efectivos montaron un operativo de vigilancia discreta en el lugar y, tras varios días de seguimiento, lograron identificarlo en la vía pública.

Consultado el juez interventor, este ordenó la detención. El hombre fue trasladado a la Comisaría 3ra. de Moreno "Villa Zapiola", dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde quedó a disposición del magistrado.