Una familia de Pilar busca a Alan Facundo Sotelo, de 34 años y pide colaboración a quien pueda aportar datos sobre su paradero.

Alan fue visto por última vez el jueves 4 de junio en la localidad de Pilar y su familia pide ayuda para encontrarlo ya que necesita asistencia médica y farmacológica.

Descripción física y vestimenta

Alana mide 1,65 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, ojos marrones, barba tupida y cabello negro más largo que el que figura en la imagen de difusión.

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Al momento de su ausencia vestía buzo polar negro con blanco y pantalón jogging negro. Usa a la vista su carnet de discapacidad.

Según aportaron sus allegados acostumbra a trasladarse hasta la Ciudad de Buenos Aires. La última vez que fue encontrado fuera de su domicilio, lo hallaron en la estación de Retiro.

La búsqueda es coordinada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 del Departamento Judicial San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta.

Quienes tengan información pueden comunicarse al 0221 429-3015 o escribir a [email protected]