Tras la brutal agresión que sufrió un chofer de colectivos en Pilar, siguen buscando al pasajero que lo atacó a golpes usando una manopla.

La víctima de la golpiza es Luis Romero, colectivero de la línea 511 de la empresa Ruta Bus. El pasado jueves 11 de junio, cerca de las 17 horas.

Romero, de 42 años, estaba al volante del interno 85 cuando a la altura del barrio Agustoni y, tras un entredicho por una parada para descender, fue atacado por el pasajero quien lo golpeó en el rostro provocándole la fractura y desplazamiento del pómulo derecho.

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El episodio ocurrió a la altura de la calle Paraguay y su intersección con la calle Baradero, y tras la agresión el pasajero bajó de la unidad en esa zona y aun no hay rastros de él.

Según relató Romero a Pilar de Todos, el hombre exigió bajar del colectivo pero no habría solicitado la parada con el uso del timbre por lo que el chofer no se detuvo.

Allí, se inició un entredicho entre ambos. El pasajero, primero increpó verbalmente a Romero, hecho que luego derivó en la fuerte agresión física.

“Tienen que agarrarlo. Me causó un daño muy grande. No puedo comer, sufro dolores de cabeza y me sangra la nariz. Estoy pasando una situación muy mala. La Policía, del destacamento de Agustoni me indicó que siguen buscándolo”, relató Romero a este medio.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así. Esta persona tiene que pagar por lo que me hizo”, se había lamentado el conductor.