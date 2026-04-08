Una mujer de 83 años que era intensamente buscada en Pilar luego de haberse ausentado de su vivienda en el barrio de Villa Morra, finalmente fue encontrada.

Raquel Caparroz había salido de su casa tras dejar una carta, en las primeras horas de este miércoles, finca ubicada sobre la calle Julio Argentino Roca, entre Juan Sanguinetti y 25 de Mayo.

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La ausencia había sido advertida horas más tarde por uno de sus hijos, cerca de las 4:30 de la mañana, quien al notar que no se encontraba en el domicilio comenzó la búsqueda y realizó a denuncia policial.

Horas más tarde, afortunadamente, la mujer fue encontrada por una de sus nietas, es un descampado de Ruta 8.

“Está bien”, señalaron allegados de la mujer a Pilar de Todos.

2da. actualización 11:29