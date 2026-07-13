Alejandra Centurión, de 40 años, está siendo buscada por sus familiares.

La mujer se ausentó de su vivienda en el barrio La Loma, en Del Viso, durante la madrugada del sábado pasado, momento del que no se supo más nada de ella.

Según indicaron familiares a Pilar de Todos, la mujer tiene retraso madurativo y salió de su casa vistiendo una campera negra y una mochila de color rosa.

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Ante la falta de novedades, la familia ya realizó la denuncia correspondiente ante la Policía.

Quienes puedan aportar algún dato sobre su paradero pueden comunicarse con la Policía o a los teléfonos 0113087-0789 y 0116569-4604.