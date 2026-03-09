Una familia busca desesperadamente a una joven que lleva varios días desaparecida.

Se trata de Milena Ayelén Rodríguez, quien fue vista por última vez en las inmediaciones de la plaza del barrio Río Luján, en Pilar.

Allegados a la joven señalaron que Milena desapareció de la vereda de su casa durante la medianoche del sábado, momento desde el que perdieron todo rastro.

Algunos vecinos aportaron como información que la última vez que la vieron fue caminando por la plaza del barrio Río Luján, donde aparentemente estaba acompañada por un joven que no sería residente de la zona.

Al momento de su desaparición Milena vestía un buzo negro con capucha; Short blanco corto; Zapatillas Puma color verde, Vincha gris y el cabello recogido en un rodete.

Ante la gravedad del caso, se realizó la correspondiente denuncia policial.

Para aportar datos sobre su paradero comunicarse con Adriana Rodríguez al 2304 21 7157.

