Bruno Romero tiene 25 años, es vecino de Pilar, y su familia no tiene noticias ciertas de su paradero desde hace varios días.

El joven salió de su casa con intención de buscar trabajo y no regresó. Sin embargo, Bruno desde hace un mes dejó de tomar medicación psiquiátrica y al retirarse, contó la madre a Pilar de Todos, dijo que “Dios le dijo que tenía que ir detrás de su sueños”.

“Se fue desorientado, hace un mes dejó de tomar la medicación por un cuadro de esquizofrenia. Yo le saqué el bolso con ropa que tenía, pero al volver de mi trabajo ya se había ido. El sábado se comunicó con su papá por teléfono y dijo que estaba bien, que el domingo volvía, pero no lo hizo y el celular desde ese momento está apagado”, contó a este medio Valeria Schaab, madre del joven.

"No sabemos si está en una iglesia o un refugio", agregó su madre, residente del barrio Agustoni.

La familia radicó la denuncia ante la Policía y lanzó una campaña de difusión en redes sociales para dar con su paradero.

Bruno vestía remera negra y jean largo al momento de su desaparición. Cualquier persona que tenga información puede comunicarse al +54 9 11 3108-5000.