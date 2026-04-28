Activan un protocolo de búsqueda para dar con el paradero de un hombre que lleva una semana desaparecido en Pilar.

Se trata de Marcos Ángel Hereñú quien fue visto por última vez el pasado 21 de abril en la localidad de Villa Astolfi.

Tras varios días sin noticias, desde la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas apelan a quienes puedan aportar datos certeros para poder ubicarlo.

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Marcos tiene 41 años y según consignaron, “suele trasladarse en transporte público hacia General Rodríguez y Del Viso”.

Completaron que Marcos mide 1.70 metros aproximadamente, es de contextura física delgada, tez blanca, ojos verdes y cabello rubio.

Como señas particulares, tiene varias cicatrices en sus manos y en el dedo pulgar, de su mano derecha.

Al momento de su ausencia vestía remera celeste y pantalón de jean celeste claro.

Marcos necesita asistencia médica y farmacológica.

En el caso interviene la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13, del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de Gonzalo Acosta.

Para aportar información hay que contactarse al 0221 4293015 o en [email protected]