La Policía busca a Daniel David Galván, un adolescente de 17 años cuyo paradero se desconoce desde el lunes. La desaparición fue denunciada y se activó un operativo para reconstruir sus últimos movimientos.

Según se informó, el joven, domiciliado en el barrio Río Luján, fue visto por última vez el lunes 12. Hasta el momento no se registraron datos concretos sobre su ubicación.

En el marco de la búsqueda, la ONG Missing Children se sumó a la difusión del caso para ampliar el alcance del pedido de información.

Las autoridades y la familia solicitan que cualquier persona que pueda aportar datos se comunique de inmediato con los canales oficiales. También está habilitado el número 11-4157-3101 para recibir información.



2da. actualización