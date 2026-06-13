Un chofer de colectivos de la empresa Ruta Bus sufrió una brutal agresión por parte de un pasajero, hecho que ocurrió a bordo de la unidad en la zona del barrio Agustoni en Pilar.

Todo sucedió el pasado jueves 11 de junio. Cerca de las 17 horas Luis Romero, de 42 años, estaba al volante de la línea 511, interno 85.

Transitaba desde Pilar hacia el mencionado barrio, cuando a la altura de la calle Paraguay y su intersección con la calle Baradero, uno de los pasajeros se trasladó hacia la parte trasera con intención de descender.

Sin embargo, según relató Romero a Pilar de Todos, el hombre no habría solicitado la parada con el uso del timbre por lo que el chofer no se detuvo. Allí, se inició un entredicho entre ambos. El pasajero, primero increpó verbalmente a Romero, hecho que luego derivó en una fuerte agresión física.

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“Me dijo que sí había tocado el timbre, que me lavara los oídos. Yo le contesté que escucho bien, que no necesitaba ningún lavado y que no hiciera problema donde no lo había. Le abrí la puerta y se bajó”, relató Romero.

Sin embargo, cuando el chofer intentó continuar con el recorrido, advirtió que el agresor volvió a subirse al colectivo por la puerta trasera, caminó enérgicamente hacia Romero y lo atacó a golpes principalmente en la cabeza y rostro.

La golpiza quedó registrada por las cámaras de seguridad con las que cuenta la unidad. (VER VIDEO AL PIE)

Tras el ataque, el agresor abandonó la unidad dejando a Romero con el rostro ensangrentado. Fue una mujer, que en el momento del ataque estaba intentando bajar, quien le prestó ayuda llamando al 911 y a los servicios del SAME.

Romero fue trasladado al Hospital Central de Pilar donde, tras someterlo a una tomografía, detectaron que presenta serias lesiones.

“Tengo una triple fractura en el pómulo derecho, con desplazamiento”, consignó el colectivero a este medio. Es que, según denunció el trabajador, en la golpiza el agresor “usó una manopla”.

A Romero debieron realizarle suturas en el rostro, mientras que, en los próximos días, médicos de la ART evaluarán si deberá someterse a una cirugía.

“No había necesidad de hacerme esto. Hace 19 años que soy chofer de colectivos y es la primera vez que me pasa una cosa así. Esta persona tiene que pagar por lo que me hizo”, se lamentó Romero al tiempo que consignó que aún permanece con el rostro hinchado, la visión nublada, sin poder alimentarse normalmente sumado a la conmoción que el hecho causó en su familia.

El hecho fue denunciado ante las autoridades policiales del Destacamento de Agustoni. En la exposición, Romero, acompañado por delegados y autoridades de la empresa de colectivos, aportó las imágenes de las cámaras de seguridad con las que cuenta la unidad a la espera de que se pueda identificar al agresor.