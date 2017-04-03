Boqueteros se llevaron 200 mil pesos de un local céntrico de Pilar, en un hecho que se habría concretado el domingo a la noche o madrugada de lunes.



Se trata del Rapipago ubicado en Fermín Gamboa, entre Víctor Vergani e Ituzaingó, que comenzó a funcionar el año pasado.



Allí, ladrones ingresaron por los techos haciendo un boquete, y una vez adentro, se presume con una amoladora, violentaron una caja fuerte que contenía el dinero recaudado durante el viernes y sábado.



Este lunes a la mañana, el titular del local, Víctor Ghiglione, notó que la alarma del Rapipago estaba desactivada, y al ingresar vio el agujero en el techo.



“Vimos un boquete en el techo y pudimos apreciar que con una amoladora rompieron la caja fuerte, que en teoría, era de alta seguridad”, comentó Ghiglione al diario Resumen.



Además de la denuncia en la comisaría céntrica, la empresa Rapipago emprenderá una investigación también, aunque al cierre de esta nota no había testigos del hecho y tampoco detenidos.