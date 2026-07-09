Un hombre fue detenido tras ingresar junto a un cómplice a un local de Pago Fácil ubicado en el edificio Concord del kilómetro 50 de la Panamericana Pilar, en donde intentaron sustraer una caja fuerte.

Todo comenzó cuando el dueño del establecimiento recibió una alarma en su celular, desde donde monitorea las cámaras que tiene en el negocio, y pudo ver que dos sujetos habían ingresado al comercio, tras romper parte de un muro que da a un local que está en obra.

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De inmediato, indicaron fuentes policiales a Pilar de Todos, el hombre dio aviso al 911, por lo que personal policial se desplazó hacia el lugar.

Al llegar constataron que los delincuentes habían accedido por un local lindero en refacción, cuya puerta trasera presentaba la cerradura forzada.

Desde allí abrieron un boquete de aproximadamente 50 centímetros de diámetro en la pared medianera para ingresar al Pago Fácil.

Escondido en los techos de otro local

Con apoyo del Comando Patrulla Pilar, los efectivos realizaron un recorrido a pie por la zona y localizaron a un sujeto con las características reportadas por un guardia de seguridad sobre el techo del reconocido local Dulce Pilar, escondido detrás de un equipo de aire acondicionado, por lo que fue aprehendido en el lugar. El detenido tiene 44 años y es de nacionalidad chilena.

Soplete y tubos de oxígeno

El dueño del local, un hombre de 68 años, relató que una alarma en su celular lo alertó y le permitió ver por cámaras a dos hombres armados forzando la caja fuerte del comercio.

En el lugar se constató el faltante de una caja de seguridad chica con aproximadamente $50.000 en efectivo, además del hallazgo de un soplete con tubo de oxígeno, una valija y una barreta. La caja fuerte principal, con marcas de quemaduras, no pudo ser abierta.

La causa, caratulada como robo, continúa en investigación para dar con el cómplice del sospechoso detenido, tramitaciones a cargo de la UFI 1 de Pilar, al mando de Raúl Casal.