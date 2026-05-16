Una adolescente de 14 años fue baleada en Manuel Alberti, en un episodio que la Justicia investiga como posible consecuencia de una pelea que el padre de la menor habría protagonizado horas antes con al menos cinco hombres.

El alerta llegó al sistema de emergencias 911 desde la calle Moyano,. Cuando efectivos de la Comisaría Pilar Séptima arribaron al lugar, hallaron a la adolescente en el patio delantero de una vivienda en construcción con una herida de bala en el torso.

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Los primeros testimonios indicaron que dos hombres encapuchados, que se desplazaban en bicicleta, se acercaron a la propiedad y abrieron fuego.

Efectuaron al menos cinco disparos antes de darse a la fuga. Uno de los proyectiles impactó a la menor a la altura de las costillas izquierdas. El hecho generó conmoción entre vecinos y familiares, quienes colaboraron de inmediato con los procedimientos iniciales.

Trasladada al Hospital Central de Pilar

Una ambulancia del SAME asistió a la joven en el lugar y la trasladó consciente al Hospital Central de Pilar acompañada por su madre.

Al ingresar, los médicos constataron una herida de arma de fuego con orificio de entrada y salida en la zona torácica lumbar. Su estado era estable y fuera de peligro.

La hipótesis principal

Los investigadores enfocan el caso en un conflicto registrado durante la tarde del mismo día. Según los testimonios relevados, el padre de la víctima habría protagonizado una fuerte discusión con un grupo de al menos cinco hombres por un terreno en la zona. Esa pelea es hoy la línea de investigación central.

En paralelo, se analizan imágenes de cámaras de seguridad y se buscan nuevos testimonios para reconstruir el recorrido de los agresores e identificarlos.

La causa fue caratulada como “lesiones graves” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°1 de Pilar, bajo la conducción del fiscal Raúl Casal, quien no descartó nuevas medidas en las próximas horas.