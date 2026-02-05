Un joven de 21 años murió luego de ser atropellado por un automóvil que circulaba a alta velocidad y cuyo conductor abandonó a la víctima y se dio a la fuga. El hecho ocurrió en la vía pública y, tras una serie de tareas investigativas, el automovilista y presunto autor del hecho fue identificado, detenido y quedó imputado por homicidio.

El episodio se registró en la zona del barrio Monterrey de Derqui, en la intersección de Entre Ríos, Tierra del Fuego y Comodoro Rivadavia, donde personal policial fue convocado a través del sistema de emergencias 911 ante el aviso de un masculino descompensado en la vía pública.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre tendido boca arriba, con una hemorragia en la cabeza y sin signos vitales. Minutos después, personal del SAME confirmó el fallecimiento en el lugar. Fue identificado por fuentes policiales como Lucas Rubén Lemos.

En una primera instancia, y ante la ausencia de testigos presenciales, se iniciaron actuaciones por averiguación de causales de muerte, con intervención de la UFI N.º 2 de Pilar. En el lugar también trabajó Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes.

Avance de la investigación

Con el avance de las actuaciones, personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SDDI) Pilar, junto a la Comisaría Pilar 2ª y el Destacamento Monterrey, llevó adelante distintas tareas investigativas, entre ellas el análisis de material fílmico.

De las imágenes recolectadas y de las averiguaciones practicadas, se logró establecer que, momentos antes del fallecimiento, un automóvil Peugeot 207 Compact impactó a la víctima y, cuyo conductor se retiró del lugar sin prestar asistencia.

Asimismo, se constató que horas antes del hecho el vehículo había sido interceptado e identificado por personal policial en las inmediaciones de la zona donde luego ocurrió el siniestro, informaron fuentes del caso a Pilar de Todos.

Detención y secuestros

Como resultado de las tareas investigativas, el presunto conductor del rodado, identificado como J. R. T., un joven de 19 años, fue localizado y aprehendido en la vía pública, en la intersección de Avenida de Mayo y Rivadavia, en la localidad de Presidente Derqui.

Con los elementos reunidos, el Ministerio Público Fiscal dispuso la recaratulación de la causa como “Homicidio” y ordenó un allanamiento de urgencia en un domicilio del barrio Monterrey.

Durante el procedimiento se logró el secuestro del vehículo involucrado, un teléfono celular y prendas de vestir, las cuales coincidían con las observadas en los registros de las cámaras de seguridad municipales al momento del hecho.

Las actuaciones fueron avaladas por el fiscal Andrés Quintana, titular de la UFI N.º 2 de Pilar, y se cumplieron los recaudos legales correspondientes.