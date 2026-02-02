Un grave episodio de violencia familiar ocurrido en la localidad de William Morris, dejó como saldo a un hombre de 34 años internado con diagnóstico de muerte cerebral, luego de haber sido atacado de manera extrema por su propio sobrino.

El hecho se produjo durante la noche del viernes, en el marco de un conflicto de larga data vinculado al uso de un terreno familiar, según indicaron fuentes cercanas al entorno de la víctima a Pilar de Todos.

La secuencia del ataque

Según el relato de los allegados al caso, el agresor regresó a su domicilio durante la noche y comenzó a increpar a su tío, quien se encontraba en la vereda. A pesar de que la víctima manifestó su intención de evitar una confrontación, el joven ingresó a la vivienda, tomó un bate de béisbol y comenzó a golpear con violencia el portón de la casa.

Acto seguido, se abalanzó sobre el hombre de 34 años, quien intentó cubrirse la cabeza con uno de sus brazos. Como consecuencia del primer impacto, sufrió una fractura, perdió el equilibrio y cayó dentro de una zanja ubicada en el lugar.

Una vez en el suelo, el agresor continuó atacándolo con al menos tres golpes en la cabeza. La violencia ejercida fue tal que el bate terminó rompiéndose durante la agresión. Incluso cuando la víctima ya se encontraba inconsciente, el joven le arrojó una piedra que impactó en el cráneo.

La totalidad de la secuencia fue registrada por vecinos y familiares, quienes dieron aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.

Detención y estado de la causa

Minutos después del ataque, el agresor fue interceptado por la policía cuando se desplazaba en un automóvil junto a su padre, presuntamente con intenciones de abandonar la zona. El procedimiento se concretó en una estación de servicio ubicada en la intersección de Panamericana y Ruta 26, donde el joven fue obligado a descender del vehículo y quedó detenido.

En tanto, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Central de Pilar, donde permanece internada en estado crítico, con diagnóstico de muerte cerebral, bajo estricta supervisión médica.

La causa fue caratulada como “Tentativa de homicidio y lesiones graves” y quedó a cargo de la Justicia, que continúa con la investigación para determinar con precisión las circunstancias del hecho y las responsabilidades penales correspondientes.