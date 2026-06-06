Un hombre atacó a su pareja con una katana dentro de una vivienda del country Boca Ratón, en Villa Astolfi, Pilar.

Fue el hijo de la pareja, de 17 años, quien recibió a los efectivos al llegar al lugar tras el llamado al 911. El adolescente relató que estaba descansando cuando escuchó gritos de su madre provenientes de la planta baja.

Allí la encontró tendida en el suelo con heridas de gravedad. Ante los investigadores, declaró que la mujer alcanzó a señalar a su esposo como el agresor.

Según fuentes consultadas por Pilar de Todos, Personal médico que concurrió al domicilio constató profundas heridas cortantes en el cuero cabelludo y en uno de sus brazos. La mujer fue trasladada de urgencia al Hospital de Pilar, donde, al cierre de esta nota, permanecía internada en terapia intensiva con heridas de extrema gravedad.

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Persecución y detención en José C. Paz

Tras el ataque, el acusado escapó a bordo de una camioneta BMW X6 blanca.

Horas más tarde, efectivos policiales obtuvieron información que lo ubicaba en el partido de José C. Paz. Al advertir que era buscado, abandonó el vehículo y continuó la fuga en un Ford Taunus celeste metalizado.

Efectivos del Comando de Patrullas de José C. Paz localizaron el automóvil e iniciaron una persecución que finalizó en la intersección de las calles Pueyrredón y Martel, donde el conductor perdió el control del vehículo.

Lejos de entregarse, el sujeto de 48 años, descendió e intentó escapar a pie y amenazó a los efectivos con un cuchillo, aunque finalmente fue reducido y detenido.

Del operativo participaron las Jefaturas Departamentales de Pilar y José C. Paz, además del Comando de Patrullas paceño, tras un alerta radiada.

La investigación quedó en manos de la Fiscalía de Género de Pilar, que ordenó el traslado del acusado a esa jurisdicción para avanzar en las actuaciones judiciales correspondientes.

En tanto, la víctima permanece internada en terapia intensiva con heridas de extrema gravedad.