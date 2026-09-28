La Policía busca más implicados en el caso de una banda de delincuentes que se dedicaba a robar caballos en Pilar y la región, para luego faenar los animales y vender su carne en negocios de la zona de Moreno.

En los últimos días fueron detenidos ocho sospechosos en Trujui, Moreno, al tiempo que la investigación continúa abierta.

Según pudo saber Pilar de Todos de fuentes del caso, los delincuentes habrían buscado zonas fácilmente vulnerables para sustraer caballos, en general mansos, como los de polo, y llevarlos a tiro durante varios kilómetros hasta un predio de Moreno, donde los faenaban para vender la carne en carnicerías del barrio.

El esquema quedó al descubierto tras cinco allanamientos, cuatro de ellos con resultado positivo, que terminaron con ocho presuntos implicados detenidos: seis hombres y dos mujeres. Uno de ellos, de 31 años, tiene domicilio en Presidente Derqui.

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Zonas vulnerables y caballos mansos

De acuerdo a fuentes policiales consultadas por Pilar de Todos, la investigación de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SUBDDI) Pilar permitió reconstruir el modo de operar del grupo: primero ubicaban zonas de fácil acceso; luego sustraían los equinos, con preferencia por animales mansos, como los de polo, que podían trasladar a tiro a lo largo de varios kilómetros.

Faena y venta en carnicerías

Siempre de acuerdo a las fuentes, los animales eran faenados en un predio de Moreno y su carne se comercializaba en carnicerías del barrio. Vecinos de la zona, en tanto, registraron en video que en el lugar había restos de caballos descuartizados, incluso cabezas enteras.

Esas imágenes fueron clave para la causa. Con conocimiento del agente fiscal, se las exhibieron a uno de los denunciantes a quien le habían sustraído varios equinos. y pudo reconocer a su caballo entre los trozos, por características específicas del pelaje y por la cabeza completa.

Cuatro equinos de polo sustraídos

La Policía tomó intervención el 16 de septiembre, tras la denuncia realizada en la Comisaría Pilar 1 por la sustracción de cuatro equinos de polo del Haras "La Fija", luego de un corte de alambre. Eran dos machos, de pelaje bayo y zaino oscuro, y dos yeguas, una alazana y otra tordilla, todos orejanos.

Qué se secuestró en los allanamientos

En los procedimientos actuaron personal de la DDI San Isidro y de la SUB DDI de Pilar, junto con la Estación de Policía de Pilar, el Comando de Patrulla Rural (CPR) Pilar y el GAD, y personal de la Secretaría de Seguridad de Pilar.

Se hallaron cabezas, patas y pezuñas de equinos, restos óseos, cuchillas, sierras y un hacha de carnicería. Además, se secuestraron herramientas de mano con rastros hemáticos secos y pelaje equino, dos equinos y un teléfono celular.

También fueron secuestrados un arnés de tracción a sangre, una pechera, un basto y una anteojera. Entre las armas figuran un revólver calibre 32 sin numeración visible, un revólver 22 largo y una pistola 22, ambos con numeración suprimida, una pistola Bersa 9 milímetros, un rifle de balines y 15 cartuchos calibre 12.

Un detenido con tres pedidos de captura

Por su parte, uno de los detenidos, un hombre de 26 años con domicilio en Moreno señalado como presunto autor material de la faena, tenía tres órdenes de captura vigentes por otras causas: robo agravado, homicidio agravado con robo agravado por el uso de arma de fuego, y homicidio agravado en grado de tentativa. En el mismo lugar fue aprehendido un joven de 18 años, también señalado como presunto autor material.

La causa quedó a cargo de la UFI N° 2 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7, cuyo titular es el juez Walter Saettone, quien ordenó los allanamientos. Las pesquisas continúan.