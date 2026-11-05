Una mujer trans fue asesinada tras ser baleada en la madrugada del sábado 24 de octubre en Maquinista Savio. El ataque ocurrió en el cruce de Colibrí y Las Rosas, en el barrio Amancay.

La víctima fue identificada como Lourdes Milagros Colman, de 29 años. Tras el disparo fue trasladada de urgencia a la UDP de Garín, donde ingresó con una herida gravísima, con orificio de salida en la nuca. Los médicos la internaron en terapia intensiva, pero murió al día siguiente, el domingo 25.

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Un detenido de 51 años

Horas después del ataque, la Policía detuvo en la zona a Marcos Antonio Vallejos, de 51 años, señalado como el presunto autor material del disparo.

Testimonios de vecinos

Según el señaló el Diario de Escobar, vecinos del barrio Amancay aportaron testimonios clave que permitieron identificar a la víctima y dar con el sospechoso.

En tanto, el Equipo EVA de la Municipalidad de Escobar intervino para acompañar a la familia. Hasta el momento no se estableció qué desencadenó la agresión, no se descarta un crimen de odio u otras hipótesis.