Un hombre de 43 años fue asesinado a puñaladas el viernes por la noche en Manuel Alberti y por el hecho fueron detenidas tres personas.

El crimen se produjo en el contexto de un conflicto vecinal y la causa avanza para establecer las circunstancias que derivaron en el ataque.

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El hecho ocurrió pasadas las 20.30 en una vivienda ubicada en la calle Santa Elena al 1500. La víctima, identificada como Sergio Cirilo Ayala, fue encontrada con serias heridas por su hermana de 36 años, quien al llegar a la casa dio aviso a la Policía y aportó datos clave para identificar a los agresores.

De acuerdo con el testimonio de la mujer, al arribar al domicilio observó a tres individuos escapar del lugar, a quienes reconoció como vecinos. A partir de esa información, se desplegó un operativo de búsqueda que derivó en la detención de los tres sospechosos.

Dos de los imputados —hermanos entre sí, de 58 y 70 años— fueron aprehendidos en un allanamiento realizado en un domicilio de la calle Anasagasti al 200, en Manuel Alberti.

En el mismo procedimiento fue detenido un tercer sospechoso, de 38 años. Durante el operativo se secuestraron prendas de vestir y un cuchillo de cocina con manchas hemáticas, que serán peritados en el marco de la investigación.

Ayala sufrió heridas de arma blanca en el tórax y fue trasladado de urgencia al Centro de Salud local, donde falleció minutos después de su ingreso.

Según registros judiciales, la víctima contaba con antecedentes penales. Había sido condenado por portación de arma de fuego de uso civil y cumplido una pena de cinco años en la Unidad Carcelaria N° 15 de Batán, en Mar del Plata, bajo intervención del Juzgado Correccional N° 2 de San Isidro.

Además, registraba imputaciones por lesiones y por atentado y resistencia a la autoridad, con intervenciones de distintas fiscalías del Departamento Judicial de Pilar.

En el caso intervienen autoridades de la Estación Departamental de Seguridad y efectivos de la Comisaría Pilar 4ª.

