Dos personas fueron detenidas en la localidad de La Lonja acusadas de haber asaltado a una mujer y, poco después, intentar sustraer mercadería de un supermercado mayorista.

El procedimiento fue realizado por efectivos policiales que recorrían la zona cuando fueron alertados por personal de seguridad del comercio ubicado sobre colectora, en cercanías del cruce con Chacabuco. Según se informó, una mujer y un hombre habían ingresado al sector de depósito del establecimiento.

Al arribar al lugar, los agentes aprehendieron a una mujer que se encontraba oculta detrás de un contenedor con mercaderías. En paralelo, se montó un operativo cerrojo con apoyo de otros móviles, que permitió localizar y detener al segundo sospechoso en un descampado cercano, a unos 200 metros del comercio.

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Mercadería y objetos secuestrados

Durante la requisa, los uniformados secuestraron 10 paquetes de harina, un teléfono celular y documentación personal, entre ellos un DNI y tarjetas bancarias pertenecientes a una mujer.

Posteriormente, los investigadores lograron contactar a la titular de esos elementos, quien relató que horas antes, mientras se dirigía a su trabajo en Villa Rosa, fue interceptada por dos personas.

Amenaza con cuchillo

De acuerdo a esa denuncia, la víctima fue amenazada con un cuchillo tipo Tramontina, tras lo cual los sospechosos le sustrajeron el celular, tarjetas y documentación personal. Luego reconoció los objetos recuperados como de su propiedad.

La causa quedó en manos de la UFI Nº4 de Pilar, que dispuso actuaciones por robo, notificación de la imputación y el traslado de los detenidos para prestar declaración en sede judicial.