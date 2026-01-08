Un enfermero de 23 años fue asaltado en la vía pública en la localidad de Manuel Alberti, cuando regresaba de cumplir su jornada laboral en un establecimiento sanitario de la zona.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, en la intersección de Santa Inés y Los Fresnos, un sector de circulación habitual en las primeras horas del día.

La víctima fue abordada desde atrás por un individuo que la amenazó verbalmente y le robó un teléfono celular y una billetera con documentación y cerca de 150 mil pesos en efectivo.

Tras concretar el asalto, el delincuente escapó corriendo en dirección a la estación ferroviaria de Manuel Alberti. El enfermero dio aviso inmediato al 911, lo que permitió la intervención del Comando de Patrulla.

Mientras la víctima realizaba la denuncia correspondiente, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda en base a la descripción aportada. A los pocos minutos, el sospechoso fue interceptado en las inmediaciones del lugar del hecho.

Durante la requisa, la Policía logró recuperar la totalidad de los elementos robados, que fueron restituidos a su propietario.

El detenido tiene 20 años, reside en el barrio Pinazo y cuenta con antecedentes por robos cometidos en la vía pública.

La causa quedó caratulada como “Detención por robo”, con intervención de la UFI de turno de Pilar y la Comisaría Pilar 4ª. El procedimiento permitió esclarecer el hecho en un corto lapso y evitar la fuga del autor.





Robo en Del Viso

Por otro lado un hombre de 26 años fue detenido por el robo de herramientas en una vivienda del barrio Los Cachorros, en Del Viso.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre Las Gardenias. Uno de los sospechosos fue aprehendido tras un operativo cerrojo, mientras que un segundo implicado logró escapar y ya se encuentra identificado. La causa fue caratulada como “Aprehensión por robo”.