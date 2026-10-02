La Policía de Pilar detuvo a una mujer de 32 años de edad que está acusada de haber facilitado el robo de un automóvil y dinero en efectivo a un hombre con quien mantendría una relación.

Según lo relatado por la víctima, un sujeto de 39 años, ingresó junto con la supuesta "entregadora" a su domicilio de la calle Carlos Pellegrini al 1800 y, tras unas horas, la mujer le pidió irse del lugar.

Al salir de la vivienda, habló unos minutos por teléfono y le solicitó volver a la morada. Al ingresar, ambos fueron abordados por dos delincuentes que, mediante el uso de arma de fuego, le sustrajeron una importante suma de dinero, objetos de valor y su vehículo Fiat Cronos.

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Al ser asistido por las autoridades, el damnificado manifestó haber observado un automóvil Honda Fit circular frente a su domicilio antes de ser interceptado, el cual había visto días antes en la casa de los padres de la mujer con la que se relacionaba.

La información proporcionada por la víctima fue ratificada gracias al análisis de las cámaras de Seguridad del Centro de Monitoreo de Pilar, observando a la sindicada mientras hablaba con los ocupantes del automóvil involucrado.

Estos datos orientaron los trabajos de investigación de la Sub DDI de Pilar, logrando establecer que la misma había actuado como “entregadora”.

Con todo el material probatorio a disposición, el Juzgado de Garantías 7 dictó la orden de allanamiento a la vivienda de la involucrada, en Villa La Rana, partido de San Martín.

El procedimiento, a cargo de los efectivos de la Sub DDI de Pilar, logró la captura de la acusada, de 32 años de edad mientras que se continúan los trabajos para dar con la totalidad de los involucrados, quienes ya estarían identificados.

La causa fue caratulada como Robo agravado, donde interviene la Unidad Funcional de Instrucción 2 de Pilar, a cargo del Fiscal Andrés Quintana.