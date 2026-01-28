Efectivos de la Policía de Pilar aprehendieron a un joven de 18 años acusado de dañar un automóvil con inscripciones de cruces esvásticas, en un hecho ocurrido en la localidad de La Lonja.

La causa fue caratulada como daño agravado por actos discriminatorios, con intervención de la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de Pilar y derivó en un procedimiento que se realizó tras una orden de allanamiento y secuestro dispuesta por el Juzgado de Garantías interviniente.

Todo se inició en el marco de una investigación iniciada a partir de una denuncia radicada a comienzos de diciembre del año pasado.

Según consta en las actuaciones, la víctima —una joven de 20 años— denunció que, al retirarse de un salón de eventos ubicado sobre la avenida Cayetano Beliera, constató que su vehículo había sido vandalizado. El rodado presentaba rayaduras con simbología nazi, además de daños en las ruedas delanteras y la sustracción del limpiaparabrisas trasero.

Investigación y allanamiento

A partir de la denuncia, personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) inició tareas investigativas que incluyeron la recolección de testimonios y el análisis de registros de cámaras municipales y privadas de la zona.

Como resultado de esas diligencias, los investigadores lograron identificar al presunto autor del hecho y establecer su domicilio en el barrio El Establo, en La Lonja. Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó un allanamiento que se concretó con la colaboración de distintas dependencias policiales y fuerzas de apoyo.

Durante el procedimiento, los efectivos llevaron a cabo la aprehensión del joven y al secuestro de un teléfono celular iPhone, que quedó a disposición de la Justicia para su análisis.

Daño agravado y actos discriminatorios

El magistrado interviniente dispuso que al joven se le notifiquen las imputaciones correspondientes por daño agravado, conforme al Código Penal, y por actos discriminatorios basados en ideas de superioridad racial o religiosa, en el marco de la Ley 23.592.

La causa quedó radicada en la UFI de Responsabilidad Penal Juvenil de Pilar, dado que el imputado tiene 18 años. Desde la Fiscalía se ordenaron las diligencias de rigor y el avance de las pericias sobre los elementos secuestrados.