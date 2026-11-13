Dos policías fueron apedreados durante una pelea vecinal en el barrio San Alejo, de Pilar, que terminó con cuatro heridos y dos detenidos.

El enfrentamiento comenzó en la intersección de José Penna y Cuba, donde varios hombres se pelearon. Un primer móvil policial llegó al lugar, pero no logró frenar la disputa.

Poco después, familiares de los heridos fueron hasta Penna y Santo Domingo en busca de quienes señalaban como responsables. Hasta allí llegaron seis patrulleros y una decena de efectivos.

Piedras, disparos y cuatro heridos

Los dos grupos se arrojaron objetos contundentes y se registraron disparos de arma de fuego. En ese contexto, un sargento de 35 años y un oficial de 29 fueron alcanzados por piedras.

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Los otros dos heridos son un hombre de 50 años y su hijo de 31, lesionados en la pelea inicial. Los cuatro fueron atendidos en el Hospital Central de Pilar y están fuera de peligro.

Allanamiento de urgencia y arma secuestrada

En tanto, con una orden de allanamiento de urgencia, la Policía detuvo a dos sospechosos, de 26 y 17 años. Durante el procedimiento secuestró un revólver calibre .22 marca Bagual, con dos cartuchos intactos y tres vainas servidas en el tambor.

Causa por resistencia a la autoridad

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil de Pilar N°1, a cargo de la fiscal Cecilia Barros Reyes, y fue caratulada como “Resistencia a la autoridad. Portación ilegal de arma de uso civil”.

Por su parte, los elementos reunidos serán analizados para determinar cómo se desarrolló el enfrentamiento y cuál fue la participación de cada involucrado.