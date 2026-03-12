Finalmente, tras varios días de búsqueda, apareció la joven de Pilar que llevaba varios días desaparecida.

Se trata de Milena Ayelén Rodríguez, de 15 años, que se había ausentado de su casa el pasado sábado a la noche, en barrio Río Luján.

Según contaron familiares de la menor a Pilar de Todos, la chica se encuentra en buen estado de salud, nerviosa, y fue hallada en la Ciudad de Buenos Aires, en Retiro.

La joven habría estado estos días en una vivienda de la Villa Zavaleta, aparentemente junto a un joven de nombre Ezequiel.

En contacto con este medio, Soledad, la tía de la chica, contó que en horas de la tarde de este jueves, una mujer se comunicó con la madrina de Milena para informar que estaba con la chica y que la entregaría en la zona de Retiro. Según creen, la mujer, sería la madre de este joven.

Ante ese aviso, la familia de Milena se trasladó hasta ese lugar acompañada por miembros de la fuerza policial.

“Milena está bien, aunque muy nerviosa. Se encontró con mi hermana, se abrazaron y fue mucho llanto”, relató Soledad a este portal de noticias.

Asimismo consignó que Milena iba a ser trasladada hasta la Comisaría 1era de Pilar y luego se prevé que se le realice un chequeo médico para constatar su estado de salud.

El caso

Milena había desaparecido el pasado sábado de la puerta de su casa, en el barrio Río Luján. En las primeras horas de su desaparición, testigos confirmaron que la habían visto caminando junto a un chico.

Más tarde, los allegados de la joven lograron dar con imágenes de cámaras de vigilancia que la tomaban caminando junto a un chico por la calle Trinidad, aunque luego de ello, perdieron todo rastro.

La tía de la joven había señalado que ese chico sería alguien que Milena habría conocido por la red social Instagram y, aparentemente, habrían concertado un encuentro.

Los días comenzaron a pasar y ante la falta de noticias de la chica, los allegados pidieron mayor esfuerzo a las autoridades para poder dar con la menor.

Uno de los datos que logaron obtener fue que el teléfono celular de Milena se había activado en la zona de Villa Zavaleta, en la Ciudad de Buenos Aires, ese mismo lugar desde donde hoy recibieron el aviso de que Milena estaba allí.

Ahora, se espera el reencuentro de la joven con sus familiares que la esperan en Río Luján.